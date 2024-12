RUGBY. UN PUNTO PER IL MORALE NELLA TRASFERTA DI PARMA

PARMA – Un punto per il Rugby Lecco dalla trasferta di Parma, prezioso ma non sufficiente per allontanarsi dal penultimo posto nella classifica di serie A. Il bonus contro la seconda della categoria tuttavia infonde fiducia sul lavoro fatto per adattarsi al nuovo campionato.

LA CRONACA

I gialloblu si portano in vantaggio al 4′ e cinque minuti dopo raddoppiano (14-0). Lecco accorcia al 15′ con la meta di Castelletti e la trasformazione di Pellegrino ma Parma risponde e alla mezz’ora il tabellino recita 28-7. Con una maul avanzante Valentini segna il 28-12 prima dell’intervallo. Nella seconda frazione non cambiano le distanze: due mete per parte e la gara finisce 40-22.

RUGBY PARMA – RUGBY LECCO 40-22



RUGBY PARMA: Colla, Marani (47’ Bianconcini), Piccioli (Cap) (25’ Busetto), Bordini, Abdelaziz Atella, Sorio, Bosi, Corazza (60’ Poli), Andreoli (72’ Belledi), Granieri (47’ Borsi), Salvan, Caselli, Quiroga (72’ Babbo), Gimenez (64’ Bonofiglio), Singh (64’ Calì). ALLENATORE: Frati Filippo

RUGBY LECCO: Messa, Alippi, Mauri, Riva (72’ Sala), Castelletti, Zappa, Pellegrino, Pandiani (Cap) (64’ Colombo), Cattaneo, Maspero, Valentini, Catania (64’ Galli), Shalby (55’ Butskhridze), Vacirca (55’ Betchvaia), Moroni (55’ Robledo); ALLENATORE: Damiani Sebastian (non entrati: Crimella, Coppo)

MARCATORI: 4’ m. Singh tr Colla (7-0), 10’ m. Corazza tr Colla (14-0), 13’ m. Castelletti tr Pellegrino (14-7), 17’ m. Gimenez tr Colla (21-7), 24’ m. Bosi tr Colla (28-7), 35’ m. Valentini (28-12); s.t. 45’ m. Valentini (28-17), 50’ m. Singh (33-17), 61’ m. Singh tr Colla (40-17), 67’ m. Robledo (40-22)

Note: p.t. 28-12; calciatori Colla (Rugby Parma) 5/6; Pellegrino (Rugby Lecco) 1/4; campo sintetico, temperatura 9°

Arbitra: Beatrice Smussi (BR)

Punti conquistati in classifica: Rugby Parma 5, Rugby Lecco 1.