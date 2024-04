“SABOTIAMO LA GUERRA”. CORTEO ANARCHICO CONTRO LA FIOCCHI

LECCO – “Nonostante si pubblicizzi per caccia e sport, la Fiocchi Munizioni guadagna per il 70% dal settore industria e difesa, esportando ovunque proiettili di vario calibro”. Per questo motivo gli anarchici di tutta Italia si mobiliteranno contro la storica azienda lecchese.

Giovedì 18 maggio un corteo si muoverà da piazza Garibaldi sino ai cancelli della Fiocchi, nel rione cittadino di Belledo. L’annuncio è stato dato lo scorso venerdì a Pisa con lo slogan “Disarmiamo la Fiocchi. Nessuna pace per chi vive di guerra” e a sostenere le posizioni anarchiche alcuni dati tra i quali, ad esempio, il fatto che nel solo 2023 la Fiocchi abbia esportato nel mondo oltre 130milioni di euro in armi e munizioni. Sebbene il principale cliente della Spa – che dal 2017 proprietà di un fondo di investimento – sia la Difesa italiana, l’Istat rivela che nel quarto trimestre del 2023, ovvero nel pieno della crisi tra Gaza e Tel Aviv, sono partite da Lecco verso Israele armi e munizioni per il valore di circa un milione di euro.

Per questo motivo gli anarchici si sono dati appuntamento nella città manzoniana.