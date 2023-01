LECCO – Cambio di prestito per Mattia Sangalli. La società Calcio Lecco 1912 comunica infatti l’avvenuta risoluzione del prestito del centrocampista dall’Inter e il successivo passaggio a titolo temporaneo al Trento del centrocampista.

Mattia Sangalli, nato a Milano nel 2002, è un centrocampista che può anche ricoprire i ruoli di centrale di difesa. Approda in casa Lecco in prestito dalla Primavera dell’Inter nel luglio del 2022. Non gioca un solo minuto nel campionato di Serie C, mentre disputa la partita di Coppa Italia persa 3-1 contro la Juventus Next Gen.

Il club bluceleste, nel comunicato odierno, augura al ragazzo buona fortuna per il proseguimento della sua carriera.

F. S.