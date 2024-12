SCI CLUB LECCO: UN GRANDE WEEKEND A CHIESA VALMALENCO

CHIESA VALMALENCO (SO) – Un fine settimana da incorniciare quello appena concluso dallo Sci Club Lecco che a Chiesa Valmalenco, dove si sono svolte quattro gare Fis Junior di Slalom Speciale (due maschili e due femminili), conquista un primo posto assoluto con Eleonora Pizzi, un secondo posto assoluto con Linda Amidei, un primo posto Aspiranti con Raffaele Monaco e un secondo posto Aspiranti con Vittoria Giacomelli.

Weekend iniziato al meglio con la gara femminile di sabato vinta da Eleonora Pizzi capace di mettere tutti dietro le spalle fissando il crono sul miglior tempo di 1’35”67. Sfiora il podio assoluto la compagna di squadra Vittoria Giacomelli, artefice a sua volta di un’altra grande prestazione con un quarto posto assoluto che le vale il primo posto nella classifica Aspiranti. Buone prove anche per Giorgia Sala che chiude in sesta posizione e Giulia Bonaso in prima. Più dietro, Clelia Milani 29esima ed Elisa Bormolini 33esima. Fuori nella prima manche Aurora Cervini e nella seconda Linda Amidei.

Nella gara maschile, vinta da Lorenzo Pittarelli, il migliore dei lecchesi è Giacomo Galli che sfiora il podio per pochissimo chiudendo in quarta posizione. Molto bene anche Matteo Vaglio che chiude in ottava posizione e Raffaele Monaco 17esimo assoluto e primo nella classifica Aspiranti; subito dietro Simone Tondale 18esimo, quindi Edoardo Carraro 38esimo, Marco Balen 39esimo, Leo Lampugnani 41esimo e Ivan Bertoldini 49esimo. Fuori anzitempo Alessandro Pizzi, Luca Bianchi e Martino Galli.

Nella gara di domenica, al femminile exploit di Lida Amidei che chiude in seconda posizione assoluta col tempo di 1’28”54 dietro solo alla vincitrice Federica Pistilli (1’28”37). Molto bene anche Giorgia Sala quinta, Eleonora Pizzi settima e Vittoria Giacomelli nona. Quindi, Giulia Bonaso 15esima, Clelia Milani 30esima, Elisa Bormolini 36esima e Aurora Cervini 41esima.

Nella gara maschile il migliore dei lecchesi è Simone Tondale che chiude in ottava posizione, seguito da Marco Balen 28esimo, Raffaele Monaco 30esimo, Edoardo Carraro 35esimo, Leo Lampugnani 37esimo, Ivan Bertoldini 42esimo. Fuori nella prima manche Martino Galli, Alessandro Pizzi e Matteo Vaglio. Nella seconda, Giorgio Ferri e Giacomo Galli.