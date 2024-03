SCUOLA E IMPRESA. UN “SALONE” PER GLI ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI

LECCO – Martedì 26 marzo dalle 9 alle 14 al Palataurus di Lecco la prima edizione della Giornata Its Istituti tecnologici superiori, organizzata dalla Provincia di Lecco con l’Ufficio scolastico provinciale e la scuola capofila per l’orientamento Lecco1.

I corsi Its sono programmi di istruzione post-diploma che si sviluppano in parallelo al sistema universitario, con l’obiettivo principale di fornire agli studenti conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal mondo imprenditoriale. I percorsi Its sono stati progettati per colmare il divario tra l’istruzione tecnica e le esigenze del mercato del lavoro e vengono avviati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, in modo da garantire un forte legame con il mondo del lavoro

18 Its lombardi allestiranno i propri stand per accogliere al meglio gli oltre 500 studenti iscritti all’evento, proponendo i loro percorsi di alta formazione superiore, che spazieranno dalle nuove tecnologie meccaniche e meccatroniche, all’agroalimentare, all’energia ambiente e edilizia sostenibile ai corsi in ambito scientifico, proprio per permettere ai giovani di trovare il percorso più interessante e professionalizzante.

“Siamo molto soddisfatti del positivo riscontro degli studenti che parteciperanno a questa prima edizione dedicata ai percorsi Its – commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato all’Istruzione, Formazione professionale e Centri impiego Carlo Malugani – Queste iniziative, risultato di una rete collaborativa tra i soggetti organizzatori, confermano ancora una volta la nostra attenzione verso i giovani e il loro futuro scolastico e professionale. I percorsi Its garantiscono un’alta percentuale di assunzione negli ambiti lavorativi e professionali innovativi. Un ringraziamento particolare a tutti gli Its lombardi che hanno aderito al nostro invito”.