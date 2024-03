METEO. SABATO POMERIGGIO FINESTRA DI MALTEMPO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Venerdì condizioni stabili e prevalentemente soleggiate, seguite da un transito perturbato nel pomeriggio di sabato e associato ad una saccatura in approfondimento sul centro e nord Europa, che favorirà precipitazioni deboli diffuse nel pomeriggio e un rinforzo dei venti a tutte le quote. Domenica ripristino delle condizioni stabili con sensibile calo delle temperature, mentre da martedì flussi via via più umidi da sud e nuovo possibile peggioramento meteo.

Venerdì 22 marzo cielo con velature diffuse al mattino, in dissolvimento fino a sereno nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Zero termico a circa 3000 metri. Venti in montagna moderati da nord nella notte, in attenuazione a deboli dal mattino.

Sabato 23 marzo cielo sereno nella notte, dal mattino presto graduale formazione di nubi a media e bassa quota, diffuse fino a metà pomeriggio quindi in graduale dissolvimento fino a sereno ovunque tra tardo pomeriggio e sera. Precipitazioni dal primo pomeriggio deboli sui rilievi, in successiva estensione sempre deboli a tratti moderati anche alla fascia di pianura, possibili anche a carattere di rovescio o isolato temporale; a inizio serata in cessazione ovunque. Neve a circa 1600-1800 metri a inizio evento, in possibile lieve calo a circa 1500 metri nelle fasi più intense. Temperature minime e massime stazionarie o al più in lieve calo. Zero termico a circa 2500-2800 metri al mattino, in progressivo calo a circa 2000 metri nel primo pomeriggio e in ulteriore ribasso a 1600 metri tra tardo pomeriggio e sera. Venti in montagna dalla tarda mattinata moderati o localmente forti settentrionali e persistenti fino a sera.

Domenica 24 marzo cielo sereno ovunque salvo irregolari e temporanei addensamenti sui rilievi. Precipitazioni assenti o poco probabili sui rilievi orientali. Temperature minime e massime in calo. Zero termico a circa 1500 metri nella notte, in lieve rialzo nel pomeriggio. Venti da deboli a tratti moderati, da nord nordovest in montagna.

Fonte Arpa Lombardia