LECCO – Prorogato alle 14 di lunedì 20 febbraio il termine per presentare la domanda per operatore volontario in progetti di Servizio civile universale.

Con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale 116 dell’8 febbraio 2023 è stata prorogata la scadenza del Bando per la selezione di 71.550 volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento da realizzarsi in Italia e all’estero.