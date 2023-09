LECCO – Dal 16 al 22 settembre torna una nuova edizione della Settimana Europea della Mobilità (SEM), un’iniziativa promossa per il decimo anno consecutivo dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) in occasione dell’European Mobility Week.

In tutto il Paese le associazioni FIAB animeranno un calendario di decine e decine di eventi per avvicinare sempre più persone alla mobilità ciclistica e alla mobilità attiva in generale. Da sempre l’appuntamento ispira un cambiamento in positivo nella società civile e nella politica. Persone più attive e in salute, città più vivibili e strade più sicure, meno trafficate e inquinate, dove lo spazio viene restituito alle persone e alla socialità, sono alcuni dei benefici dell’utilizzo della bicicletta negli spostamenti quotidiani.

Il Comune di Lecco, in collaborazione con FIAB-Lecco, ha scelto quest’anno di promuovere azioni di mobilità attiva legate alla conoscenza del nostro territorio, perché “è importante che le istituzioni pongano più attenzione alla mobilità debole, alla qualità della vita dei cittadini e alla loro sicurezza – sottolinea l’assessore alla Mobilità Renata Zuffi -. L’educazione stradale e la promozione di nuove abitudini di stili di vita più sani passano anche attraverso esperienze come quelle offerte da FIAB in questa Settimana Europea della Mobilità”.

A Lecco le attività sono cominciate con qualche giorno di anticipo rispetto alla data ufficiale e, nel loro insieme, cercano di focalizzare l’attenzione sul microturismo urbano, volto a scoprire e apprezzare i luoghi ricchi di interesse storico e naturalistico presenti nel territorio in sella alla bicicletta, mezzo di trasporto ideale per spostarsi in città. I brevi tour possono essere realizzati anche con alcune biciclette inclusive che fanno capo al progetto ‘Born to be wild by bike’.