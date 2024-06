SICUREZZA. CENTRO LECCO E STAZIONE CONTROLLATI DA PATTUGLIE DI POLIZIA

LECCO – Proseguono i controlli straordinari della Polizia nel centro di Lecco. Nella serata di lunedì 3 giugno e nel pomeriggio di venerdì 7 giugno gli agenti hanno pattugliato in particolare via Volta, via Cavour, piazza Diaz, piazza della Stazione, e l’interno della stessa stazione ferroviaria. Si tratta di servizi finalizzati a verificare e contrastare varie segnalate situazioni che hanno recentemente generato allarme sociale.

I servizi, sempre coordinati dalla Polizia di Stato, hanno avuto luogo con l’impiego di personale della Questura – Squadra Volanti, coadiuvato da personale della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Lecco e da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano.

Complessivamente, nel corso dei citati servizi, sono state identificate 95 persone e controllati 43 veicoli, anche con l’effettuazione di quattro mirati posti di controllo.