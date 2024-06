LARIO RETI HOLDING CERCA UN ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI IMPIANTI E RETI ACQUEDOTTO

LECCO – Lario Reti Holding è alla ricerca di una figura di Operativo/Tecnico addetto alla conduzione di impianti e reti acquedotto. Le domande vanno presentate entro e non oltre il 30 giugno.

L’assunzione avverrà con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con il seguente inquadramento: operaio CCNL per il settore Gas-Acqua; inquadramento non superiore al 4° livello; full time 38 ore e 30 minuti settimanali; periodo di prova come da previsioni di legge e da CCNL Gas-Acqua.

La figura sarà inserita nella Divisione Tecnica e si occuperà principalmente dell’esecuzione delle seguenti attività: verificare lo stato di funzionalità degli impianti e reti; manovrare le saracinesche installate lungo la rete idrica per allacciamenti di nuove utenze o per attività di manutenzione; effettuare interventi presso utenti (sostituzione contatore, ecc.); riparare perdite idriche semplici; effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti idrici e su impianti di trattamento acque (disinfezione, ecc.), di spurgo sulla rete, pulizia vasche e serbatoi; assistere il Fornitore durante le operazioni di scarico/travaso reagenti chimici; affiancare le squadre operative esterne durante i lavori di manutenzione / sostituzione reti e impianti; attività di supporto e collaborazione per interventi di installazione piping, comprese attività di saldatura; attività di manutenzione valvole di riduzione pressione; attività di supporto al coordinatore di area e capoarea.