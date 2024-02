GALBIATE – I Vigili del Fuoco comando di Lecco hanno inviato tre mezzi fuori strada con a bordo squadre SAF in supporto ad Areu 118 per soccorrere un uomo di 64 anni ferito nel bosco sul Monte Barro, nel territorio comunale di Galbiate. In posto anche una ambulanza, l’eliambulanza e due tecnici soccorso alpino. L’intervento, scattato alle 9.45, si è risolto alle 11 circa con il trasporto del ferito in ospedale in codice giallo.