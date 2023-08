BALLABIO – Nella mattinata di sabato 5 agosto gli operatori della Polizia Locale di Ballabio guidati dal comandante Marco Maggio, durante un controllo di polizia stradale, hanno fermato un veicolo in sorpasso su SP62 – via Provinciale intersezione via Cinturino. Il veicolo controllato era senza copertura assicurativa e con fermo fiscale, inoltre il conducente straniero forniva generalità non corrette senza esibire i documenti abilitativi alla guida.