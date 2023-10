LECCO – Presentata la stagione teatrale 2023/24 di Lecco che andrà in scena dal 7 novembre al 13 marzo 2024. Abbonamenti acquistabili dal 20 ottobre. L’inizio degli spettacoli è alle 21.

“Torna quest’anno la tradizionale rassegna teatrale promossa dall’amministrazione comunale di Lecco che con i suoi spettacoli e la sua musica anima la nostra città – dice Simona Piazza, assessore alla Cultura del Comune di Lecco -. Quest’anno la rassegna segue le linee di sviluppo della futura apertura del Teatro della Società, ovvero la prosa, la musica classica e leggera senza dimenticare gli appuntamenti istituzionali”.

“È così che avremo l’opportunità di scegliere tra spettacoli teatrali pensati per tutti, sia per gli appassionati del teatro classico sia per gli appassionati di quello moderno e sperimentale, con compagnie e artisti di grande rilievo nazionale continua Piazza -. Torna a Lecco l’orchestra Verdi con due grandi concerti omaggio, che chiuderanno la rassegna di musica. La rassegna rappresenta un importante appuntamento per il nostro territorio che viene promossa anche grazie alla collaborazione delle realtà territoriali che mettono a disposizione gli spazi: l’auditorium della Camera di Commercio, il Cineteatro Palladium e la Basilica di San Nicolò“.

“Per questo, ringraziamo anche la Provincia di Lecco, con il cui supporto promuoveremo due momenti istituzionali in sala don Ticozzi, per la celebrazione di due ricorrenze: il Giorno della Memoria e il Giorno del Ricordo“, conclude Piazza.