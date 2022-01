KITZBUHEL (A) – Giornata indimenticabile quella di oggi, sabato 22 gennaio, per Tommaso Sala. Sulle nevi austriache di Kitzbuehel Tommy ha sfiorato il podio nello Slalom Speciale di Coppa del Mondo chiudendo in 6ª posizione, il suo miglior risultato di sempre.

Una prestazione maiuscola quella di Tommy Sala che ha dimostrato ancora una volta di poter dire la sua tra i big dello sci alpino. Al cancelletto di partenza col pettorale numero 27, Sala ha chiuso la prima manche in 8ª posizione e nella seconda ha dipinto linee quasi perfette riuscendo a conquistare il 6° posto stoppando le lancette del crono sul tempo di 1’42”12.

“È il mio miglior risultato in carriera fin ora e ne sono felicissimo – ha commentato il brianzolo -. Io Kitzbuehel la paragono sempre a quando ero bambino e andavo a fare neve fresca in mezzo ai boschetti, piena di dossi e mi diverto un sacco. Mi dispiace moltissimo per Razzoli e Vinatzer, ma questa stagione ha dimostrato che siamo una squadra forte quindi continuiamo a darci dentro anche a Schladming”.

A vincere lo Speciale di Kitzbuehel il britannico Dave Ryding col tempo di 1’41”26, secondo a 38 centesimi di ritardo il norvegese Lucas Braathen e terzo il connazionale Henrik Kristoffersen con 65 centesimi di ritardo dal vincitore.