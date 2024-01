SUPER LOTTERIA DEI COMMERCIANTI CALOLZIESI: ECCO I NUMERI ESTRATTI

CALOLZIOCORTE – Si è tenuta in streaming l’estrazione dei premi della Lotteria dei commercianti di Calolzio, in palio anche un’auto da 18mila euro.

La Lotteria, giunta quest’anno alla sua ventesima edizione, ha visto una numerosa partecipazione dei cittadini, con ben 7.217 biglietti distribuiti: l’assessore agli eventi Cristina Valsecchi si è congratulata con gli oltre 100 commercianti del territorio aderenti per l’importante risultato, sottolineando che “il primo premio, un Suv MG modello ZS, dall’importante valore di 18mila euro, ha fatto scattare la corsa al biglietto”.

L’estrazione, tenutasi nel primo pomeriggio di oggi, domenica 14 gennaio in streaming sul gruppo Facebook “Sei di Calolzio se…”, ha tenuto incollati agli schermi i possessori dei biglietti.

Il sindaco Marco Ghezzi, estrattore d’eccezione, ha scoperto i vincitori:

per il quarto estratto il biglietto 1596

per il terzo premio il biglietto 1697

al secondo premio il biglietto 2905

primo premio assoluto ail biglietto 7214.

I premi consistevano per il primo estratto in un Suv MG modello ZS, per il secondo premio un bollitore e, come terzo e quarto premio, in due buoni spesa da 100 euro da spendere nei negozi di Calolziocorte aderenti.

Valsecchi ha ringraziato tutti i partecipanti e ha specificato che, per il ritiro dei premi e la documentazione per l’auto, è necessario presentarsi entro un mese da oggi nella sede dei commercianti, in corso Dante 31.

