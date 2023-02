ROMA – “Dopo aver approvato in Consiglio dei Ministri il decreto che elimina le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e l’efficientamento energetico, non risolve il problema dei crediti incagliati e dopo la levata di scudi delle categorie e delle parti sociali oggi i partiti della maggioranza sono pronti a modificare il decreto i cui effetti a breve termine rischiano una crisi sociale ed economica”. Lo afferma il senatore dell’Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni, componente della commissione Bilancio del Senato.

“Una cosa assurda – prosegue Magni -. Sarebbe stato più semplice concordare con le parti sociali le necessarie modifiche e gli aggiustamenti al Superbonus prima di approvare il decreto in cdm. Lunedì è previsto un incontro con il ministro Giorgetti. Il governo ascolti il grido di allarme lanciato tra gli altri dall’Ance e dalla Fillea Cgil ritiri il decreto e apra un tavolo di confronto” conclude Magni.