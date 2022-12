LECCO – Il Comune di Lecco, ente capofila della cordata composta dai Comuni di Malgrate, Mandello del Lario, Perledo, Valmadrera e della Provincia di Lecco, ha pubblicato un avviso pubblico per la ricerca di operatori economici interessati alla realizzazione del progetto ‘Mobilità Integrata Lacuale: una nuova esperienza per vivere quel ramo del lago di Como’, presentato a Regione Lombardia nell’ambito del bando ‘AREST – Accordo di Rilancio economico Sociale e Territoriale’.

Il progetto prevede la riqualificazione dei servizi terra/lago per una migliore fruizione del water front, attraverso interventi di rigenerazione urbana in chiave turistica e potenziamento dei servizi di base. Il Comune di Lecco intende realizzare in via Lungolario Piave, nella zona a monte del distributore di carburante, sull’area demaniale sottostante la pista ciclopedonale, una piattaforma a lago e una passerella pedonale, quale prolungamento del progetto di riqualificazione del lungolago cittadino, creando nuove aree di interazione con il lago e di pratica di alcune attività sportive lacuali.

Possono presentare la propria manifestazione di interesse, via PEC, tutti operatori economici privati interessati all’insediamento di nuove attività legate allo sport outdoor, alla mobilità e al rilancio turistico oppure al potenziamento/riqualificazione di attività già esistenti nella promozione di servizi turistici. Il termine per la presentazione delle domande è il 31 marzo 2023.