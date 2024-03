CIVATE – I cambiamenti climatici, gli effetti negativi che generano sull’ambiente, in particolare quello alpino, e il conseguente scioglimento dei ghiacciai. Sono queste le delicate e attuali tematiche su cui la Società Escursionisti Civatesi vuole far riflettere. La S.E.C. ha previsto l’installazione nell’Aula Magna Rino Mauri della mostra fotografica “Terra Glacialis”, che, a cura del Servizio Glaciologico Lombardo, ha già riscosso notevole successo in molteplici località e musei d’Italia.