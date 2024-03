10 ANNI DALLA MORTE DI ANGHILERI, FIACCOLATA PER RICORDARE “BUTCH”

LECCO – Sono trascorsi esattamente 1o anni dalla tragedia sul Pilone centrale del Freney (Monte Bianco) che ha portato via in pochi istanti un alfiere dell’alpinismo locale come Marco “Butch” Anghileri dei Gamma di Lecco. Sabato una fiaccolata ai Resinelli per ricordarlo.

Anghileri cadde a pochi metri dal successo; il padre Aldino – a sua volta notissimo uomo di montagna – lo attendeva a Chamonix, ma il corpo di Anghileri venne recuperato solo il 17 marzo alla base del Pilone.

Aveva 41 anni; ha lasciato moglie e due figli; il funerale nella Basilica di San Nicolò a Lecco ha segnato una pagina triste e dolorosa per l’alpinismo di Lecco e non solo.

L’INIZIATIVA PER IL DECENNALE: