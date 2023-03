LECCO – Il senatore dell’Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni prende una dura e netta posizione denunciando l’ennesimo episodio fascista avvenuto nelle scuole italiane, stavolta alla ‘Andrea Mantegna’ di Brescia dove era organizzata una conferenza dell’Associazione nazionale partigiani. Uno striscione di Blocco Studentesco che insulta la Resistenza.

“Lo striscione di Blocco Studentesco a Brescia contro l’Anpi è gravissimo, una ferita per la città – dice Magni -. È grazie alla Resistenza se l’Italia è una repubblica democratica. E l’antifascismo è patrimonio di tutti. I continui episodi di fascismo dentro e fuori le scuole devono allarmare tutti. Mi aspetto una chiara presa di posizione del ministro dell’Istruzione Valditara contro questa azione che offende non solo i partigiani e la lotta di liberazione dal nazifascismo, ma l’Italia intera. Se non lo facesse vuol dire che condivide. Solidarietà all’Anpi”.

RedPol