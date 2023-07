LECCO – L’edizione 2023 del Triathlon Sprint Città di Lecco – 22° Memorial Matteo Rigamonti, organizzato da Spartacus Events, ha radunato sul lungolago della città circa 350 atleti. Per loro gare di nuoto, bici e corsa rispettivamente sulle distanze di 750 metri, 20 chilometri e 5 chilometri.

Dopo la vittoria dello scorso anno, Federico Murero del Tri Team Brianza si è ripetuto quest’anno grazie a una grande frazione di corsa e chiudendo con il tempo di 52’52”. Alle sue spalle Federico Spinazzè del Silca Ultralite in 53’41”, mentre in terza piazza c’è Lorenzo De Gregorio del Granbike Triathlon in 53’24”.

Dopo la gara top maschile si è svolta la gara femminile. Tania Molinari del Piacenza Trivittorino si è imposta in 58’37” davanti a Letizia Martinelli del Valdigne Triathlon in 59’08”. Ottimo terzo posto per la lecchese Federica Frigerio della società bresciana Venus Triathlon, in 1h01’04”.