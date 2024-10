TTG TRAVEL EXPERIENCE 2024, INAUGURATO LO SPAZIO DEDICATO AL LAGO DI COMO

RIMINI – È stato inaugurato oggi al TTG Travel Experience di Rimini lo spazio espositivo dedicato al Lago di Como ospitato nell’area di Regione Lombardia, alla presenza di Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Moda, Marketing Territoriale e Grandi Eventi, Giuseppe Rasella e Fabio Dadati, rispettivamente vicepresidente e componente della Giunta della Camera di Commercio di Como-Lecco.

TTG Travel Experience, giunto alla sua 61ª edizione, rappresenta un’occasione per i professionisti del settore turistico per approfondire le ultime tendenze, le innovazioni e le opportunità di viaggio grazie a un’importante piattaforma per networking e aggiornamento.

Fabio Dadati sottolinea: “Il TTG Travel Experience è la fiera più importante per il settore turistico riservato agli operatori economici, e per noi è fondamentale esserci. La presenza della Camera di Commercio di Como-Lecco rappresenta un’opportunità per promuovere lo sviluppo delle imprese turistiche del territorio. La manifestazione, aperta esclusivamente agli operatori professionali, favorisce infatti la creazione di relazioni strategiche decisive per la crescita e l’innovazione delle nostre aziende anche dal punto di vista tecnologico”.

L’evento inaugurale si inserisce in un contesto di forte collaborazione con Regione Lombardia, mirata a valorizzare il Lago di Como e la sua offerta turistica, con l’obiettivo di consolidarne il posizionamento a livello internazionale.