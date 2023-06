ANNONE BRIANZA – Cosa ci fa Annone Brianza tra l’Isola d’Elba, Napoli, Roma, la Sardegna o il Salento? Il paese lecchese sembrerebbe non avere nulla in comune con i celebri luoghi di vacanza preferiti dagli italiani, eppure a smentirci sono i numeri. Lo rivela Airbnb analizzando i movimenti dei propri clienti e prevedendo le destinazioni più trendy dell’estate 2023.

Se oltrefrontiera dominano Albania e la Spagna, nello stivale il podio è occupato dall’Isola d’Elba, dal Salento e dalla Sardegna. Ma non serve scorrere troppo la classifica per la sorpresa che inorgoglisce i lecchesi: il decimo posto è occupato infatti da Annone Brianza. Non Bellagio, Varenna o Cernobbio… A rappresentare il nostro territorio è proprio il borgo alle porte della città manzoniana.

La classifica – spiega il portale per la ricerca di case vacanze – è basata sul confronto dell’aumento delle ricerche (minimo 5000) delle destinazioni nel primo trimestre 2023 con il primo trimestre 2022. Ecco allora la spiegazione, intuibile ma non per questo meno premiante: a spingere Annone nella top ten di Airbnb è il Nameless, il festival di musica elettronica che dal 2 al 4 giugno ha animato i prati della Poncia coinvolgendo centomila spettatori e cento di artisti di fama internazionale.

Il Festival, nato a Lecco e sviluppatosi in Valsassina, a Barzio, da dove poi è stato allontanato, si è accasato ad Annone Brianza e, superato il difficile biennio della pandemia, ha festeggiato in grande la decima edizione dando già appuntamento al 2024, sempre nella stessa location.