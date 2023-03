LECCO – Sabato 18 e domenica 19 marzo torna ‘Una colomba per la vita’ in piazza Garibaldi a Lecco. Un evento promosso dall’Admo Lombardia (Associazione Donatori Midollo Osseo) per la raccolta fondi della ricerca tramite la vendita di colombe pasquali.

L’Admo da oltre trent’anni si occupa di reclutare donatori di cellule staminali ematopoietiche il cui trapianto, che avviene attraverso una trasfusione di sangue midollare, è spesso l’unica cura possibile per i pazienti affetti da tumori del sangue (leucemie, mielodisplasie, mielomi, linfomi, ecc). In Italia sono oltre 1800 i pazienti in attesa di un donatore compatibile (moltissimi sono bambini/ragazzi giovani). Se un donatore non è iscritto al registro non può essere trovato. I pazienti che non trovano un donatore non sopravvivono.