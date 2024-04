VALLE SAN MARTINO, TUTTE A VERCURAGO LE MESSE DI PASQUETTA

VALLE SAN MARTINO – Disguido inaspettato in Valle San Martino: le tradizionali celebrazioni del lunedì dell’Angelo nelle parrocchie dell’Unità pastorale, comprendente Calolzio, Foppenico e Sala, sono state infatti scombinate da un evento piuttosto inusuale.

Le coincidenti messe a Vercurago, infatti, non hanno potuto essere celebrate da don Andrea Pirletti a causa di un’improvvisa chiamata del vescovo monsignor Francesco Beschi: il sacerdote infatti è partito domenica sera alla volta di Bergamo e non tornerà prima di martedì. La soluzione più semplice, chiedere cioè al vicino santuario di San Girolamo di “prestare” un padre per le celebrazioni, si è resa però impraticabile, perché i chierici sono in trasferta nella loro recente missione in Romania.

La Diocesi ha quindi deciso di mettere un punto alla vicenda e ha incaricato don Antonio Vitali di presiedere tutte le celebrazioni, coadiuvato da don Valentino Ferrari, nella piccola chiesa dei Santi Gervaso e Protaso di Vercurago, suscitando il malcontento dei fedeli, già poco avvezzi ai recenti accorpamenti di parrocchie. Perché non utilizzare il santuario di San Girolamo? Ci si può chiedere. Ebbene, la risposta alla domanda è puramente pratica… Perché le chiavi le hanno i padri somaschi, lontani da Vercurago migliaia di chilometri.

La Pasquetta è sembrata amara per i fedeli della Valle San Martino e la Diocesi di Bergamo ha concluso le feste pasquali con un problema non di poco conto al suo interno.

Gianfrancesco Persichi