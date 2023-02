VALMADRERA – Approvata dalla Giunta Comunale di Valmadrera la Convenzione per una collaborazione tra il Comune di Valmadrera e il Politecnico di Milano, sede territoriale di Lecco. Nell’offerta formativa dell’anno accademico 2022/2023 il Politecnico ha inserito un laboratorio di restauro conservativo per il quale è stato valutato lo svolgimento dell’attività didattica sul compendio denominato “Il Mulino”.

“È una duplice occasione per gli studenti – interviene il sindaco Antonio Rusconi – di approcciarsi al costruito storico e di valorizzare il suo potenziale senza perderne le peculiarità, mettendo in campo le proprie capacità e competenze, con la supervisione delle professoresse Elisabetta Rosina e Alessia Silvetti, e per il nostro ente di poter avere un supporto di approfondimento per delle progettazioni che mirano a restituire alla cittadinanza un pezzo della propria storia”.

Il Politecnico, come si può leggere nel suo Statuto, considera parte integrante della propria missione il rapporto con il territorio in cui opera e, attraverso le proprie attività istituzionali e la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni, ne promuove lo sviluppo e la competitività internazionale. È quindi per noi un’importante occasione di collaborazione per di unire gli obiettivi comuni per il recupero di un bene così prestigioso.

Le attività con gli studenti, che effettueranno analisi e rilievi dei fabbricati, inizieranno il 6 marzo e dureranno circa sei mesi, ovvero la durata del Modulo di Restauro Architettonico. Tra i compiti degli studenti ci sarà la realizzazione di un “Book” di presentazione del proprio lavoro che sarà presentato alla cittadinanza durante un momento aperto a tutti.