VALMADRERA – Iniziati i lavori di realizzazione del nuovo serbatoio Belvedere superiore di Valmadrera che consentirà di ottimizzare la distribuzione idrica e le pressioni in rete. Tali opere, dal valore totale di circa 890mila euro, termineranno entro la fine del 2023.

La principale funzione del nuovo serbatoio Belvedere Superiore sarà quella di compensare la variabilità delle portate richieste dalla rete. Il nuovo serbatoio permetterà inoltre le regolari operazioni di manutenzione senza interrompere il servizio, grazie alle due vasche in dotazione. La realizzazione del nuovo serbatoio risponde inoltre all’esigenza di aumentare il volume di compenso del serbatoio.

Per completare i lavori di efficientamento e ottimizzazione della rete di distribuzione, nell’anno 2024 verranno realizzate delle nuove condotte lungo via Belvedere, via Caduti per la Liberta’, via S.Carlo Borromeo, via Stoppani e via Campogrande, ai fini della dismissione del serbatoio Belvedere medio con collegamento delle relative utenze al nuovo serbatoio superiore.

Grazie agli interventi sopra decritti si separerà la rete in due zone anziché tre, con conseguente semplificazione della gestione, riduzione dei volumi sollevati e maggior efficienza di rete.