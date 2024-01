VARENNA. CONDANNA INASPETTATA PER UN ALBERGATORE: COLPÌ O NO L’OSPITE?

VARENNA – Condannato a quattro mesi un albergatore di Varenna che nella notte del 22 maggio 2022 aveva scoperto un francese nella sua struttura ricettiva e avrebbe avuto una colluttazione.

La vicenda è alquanto complessa e l’albergatore ha sempre respinto l’accusa di aver colpito a bastonate la persona che aveva trovato riparo in una delle sue proprietà. In quel momento l’albergo era in ristrutturazione e per la persona d’oltrealpe è stato facile trovare riparo durante la notte…