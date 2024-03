VELOCITÀ E INCIDENTI A MAGGIANICO: SI CHIEDONO PIÚ CONTROLLI E ATTENZIONE

LECCO – “Più sicurezza, tanta prudenza e un ostacolo che incentivi i conducenti di auto a decelerare in prossimità di Corso Emanuele Filiberto“. È questa la richiesta di una cittadina lecchese che, sabato 2 marzo, è stata indirettamente coinvolta in un tragico incidente proprio nei pressi di uno dei tratti di strada più pericolosi della provincia.

“Mio marito lavora alla Farmacia Maggianico e quella sera, verso le 19.35, è stato travolto da una macchina che viaggiava ad alta velocità da Bergamo verso Lecco – – racconta la moglie dell’uomo -. Quando ho raggiunto il luogo dell’incidente, mi è stato spiegato come l’automobile abbia sbalzato il mio compagno in avanti per circa un paio di metri..

“Sette punti di sutura, qualche vertebra rotta e un conseguente politrauma è stato il risultato di un incidente che poteva finire nella tragedia più assoluta. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere in quella zona, anche perché le auto, lì, corrono sempre veloci e non esiste neppure un dosso che possa incoraggiare una guida più saggia e controllata“.

RedCro