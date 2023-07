LECCO – Super lavoro domenicale per i vigili del Fuoco di Lecco, impegnati su più fronti e per interventi di genere diverso.

Successivamente, verso le 13 la squadra nautica è intervenuta partendo da piazza Bione alando un mezzo nell’Adda per soccorre una barca in avaria nel lago di Garlate, in prossimità della costa.

Sempre attiva nel frattempo la squadra “Lago sicuro” che pattuglia il Lario a monte di Lecco.

Curiosa infine la terza operazione di soccorso, questa volta a Olginate nel primo pomeriggio quando i Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti con un’autopompa dopo l’allarme che era stato lanciato per un piccolo gufo, rimasto sfortunatamente incastrato all’interno di una canna fumaria.

La squadra ha raggiunto il rapace e, valutando che non fosse ferito, lo ha quindi liberato nello stesso ambiente (nel video in calce).

RedCro