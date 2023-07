CALOLZIOCORTE – Saranno martedì 25 luglio alle 10:30 i funerali di Nino Angelo Ingallina detto “Ninuzzo“, deceduto per le conseguenze dello schianto della Skoda sulla quale viaggiava da passeggero, alle prime ore del mattino di sabato a Vercurago, in via Roma. Lascia i genitori Michele e Gina e la sorella Sofia. Le esequie si terranno nella chiesa parrocchiale di Foppenico.

31 anni, palermitano di origine, Ingallina viveva a Calolziocorte. Restano intanto serie le condizioni di Paolo Racamato, 22enne di Lecco rimasto ferito nel sinistro e ora ricoverato in prognosi riservata al San Gerardo di Monza (la moglie cubana Yanisbel Rodriguez di 29 anni è stata dimessa così come il conducente della Skoda, il 27enne calolziese Alessandro Roma – che potrebbe essere accusato di omicidio stradale e sul quale penderebbe l’esito positivo all’etilometro in seguito al drammatico incidente.

