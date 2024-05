VIOLENZA SESSUALE IN TRENO. 17ENNE SI RIBELLA, PREGIUDICATO FERMATO

MILANO – Nel pomeriggio di lunedì 22 aprile gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano hanno arrestato un cittadino italiano, responsabile di violenza sessuale ai danni di un minorenne. I fatti si sono consumati a bordo di un treno partito da Milano Porta Garibaldi e diretto a Lecco. Arrivati nella stazione di Calolziocorte il reo, approfittando della discesa dei

passeggeri presenti in carrozza, ha preso posto vicino alla vittima iniziando a chiedere con insistenza di essere toccato nelle parti intime.

La parte lesa, un giovane 17enne, intimorito, ha assecondato l’aggressore che, abbassati i pantaloni, ha iniziato a masturbarsi fino a che il ragazzo non si è ribellato alla violenza allontanandolo con la forza e dirigendosi verso il capotreno per chiedere aiuto. Arrivato alla stazione di Lecco Maggianico il violento scendeva dal treno facendo perdere le proprie tracce ma gli agenti della Polfer di Lecco, all’arrivo del convoglio, hanno raccolto immediatamente la deposizione del ragazzo e, tramite la visione delle immagini di videosorveglianza a bordo del treno, sono arrivati in breve tempo ad identificare l’autore del reato, un pluripregiudicato della zona, denunciato in passato per violenza sessuale, maltrattamenti e reati contro il patrimonio.

Le ricerche del 24enne, resosi irreperibile dal suo domicilio a Calolziocorte e le cui immagini sono state diramate a tutti gli uffici della Lombardia, si sono concluse nel pomeriggio di lunedì quando, un agente della Polfer fuori servizio, ha riconosciuto l’uomo mentre si trovava in metropolitana a Milano.

Condotto presso gli uffici della Polizia Ferroviaria di Milano Centrale è stato riconosciuto dalla vittima quale autore della violenza permettendo agli agenti operare il fermo di indiziato di delitto nei confronti dell’uomo che è stato accompagnato presso il carcere di San Vittore, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.