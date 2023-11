VOLLEY DONNE SERIE A2: UNA PICCO “INCEROTTATA” VA KO A CREMONA

CREMONA – Archiviata la prima vittoria stagionale nel campionato femminile di Serie A2, l’Orocash Picco Lecco era attesa da una gara decisamente in salita quella di Cremona.

E in effetti il match sul parquet della terza forza del campionato non ha portato nulla di buono: è finita 3-1 per le locali. Risultati abbastanza “estrosi” nel corso dei parziali d’apertura: nel primo Cremona s’impone 25-13 – e quI viste le differenze in campo ci poteva anche stare – clamoroso invece l’epilogo del secondo, quando Lecco resetta tutto distruggendo Cremona contro ogni previsione 16-25.

Nel terzo set l’Esperia allunga 17-11, le manzoniane abbozzano una reazione (23-18), ma alla fine soccombono 25-20. Nel quarto “gioco” le due contendenti si equivalgono, 16-12, 23-21 anche se lo sprint vincente lo piazzano le ragazze di coach Zanelli e termina 25-22.

Esce dalla trasferta dalla città del torrone e del Torrazzo senza nulla in mano il team biancorosso allenato da Gianfranco Milano, stavolta però esistono anche le scusanti: Lecco privo delle infortunate Barbagallo e Conti, in avvio di secondo set ha dovuto sopperire anche a una terza defezione – quella di Badalamenti (un vantaggio di cui francamente Cremona non necessitava). Non resta allora che raccogliere i cocci, augurandosi di poter recuperare le ragazze acciaccate in vista della seconda trasferta consecutiva in calendario, domenica a San Giovanni In Marignano contro un’altra formazione di alta classifica.

Alessandro Montanelli

“Non siamo partite col piede giusto, nel primo set abbiamo sofferto molto. Nel secondo ci siamo riprese poi c’è stato l’infortunio di Gaia Badalamenti, oltre ad aver già indisponibili Barbagallo e Conti, quindi per il coach oggi non è stato facile gestire la situazione. Abbiamo cercato di combattere ma alla fine non abbiamo raggiunto neanche un punto” ha commentato Matilde Frigerio (nella foto a destra).

Esperia Cremona-Orocash Picco Lecco 3-1

(25-13,16-25,25-20,25-22)

Cremona: Taborelli 24, Munarini 5, Rossini 7, Ferrarini 15, Piovesan 7, Turlà 4, Gamba (libero), Balconati, Coveccia 5, Felappi 1. N.E: Landucci, Zorzetto.

All: Zanelli

Picco Lecco: Rimoldi, Zojzi 21, Bazzani 1, Salinas 15, Piacentini 12, Caneva 12, Mainetti (libero), Frigerio 1, Sassolini, Morandi, Badalamenti 1. N.E: Monti, Riva.

All. Milano.

Arbitri: Mannarino, Fontini.