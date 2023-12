VOLLEY SERIE A2, PICCO LECCO DOMENICA IN TRASFERTA A MELENDUGNO 

LECCO – La Picco si presenta a quota 12 punti e reduce da due sconfitte consecutive contro Offanengo e Montecchio. Imperativo muovere la classifica e tornare a fare punti in ottica salvezza. Melendugno, a 11 punti, dopo un inizio di stagione in salita, ha collezionato due importanti vittorie contro Costa Volpino e Mondovì.

Nelle fila lecchesi torna al 100% il libero Alice Barbagallo, reduce da un’infortunio, mentre ancora assente per ragioni familiari l’argentina Candela Sol Salinas. “Domenica affronteremo con tutta la grinta possibile Melendugno, cercheremo fin da subito di imporre il nostro gioco e mettere in campo quello che stiamo provando questa settimana in allenamento. Anche se un momento difficile, siamo super cariche per far vedere quanto valiamo e quanto possiamo fare” ha commentato Rachele Mainetti (a destra).

Per il coach Gianfranco Milano “Melendugno è un gruppo che ultimamente sta dimostrando un buon gioco di squadra, tanto da aver collezionato alcune importanti vittorie. Da ultimo proprio lo scorso turno con il Costa Volpino. Sarà una partita diversa rispetto all’andata. Per noi è sicuramente un momento complicato e stiamo lavorando molto in palestra. Cercheremo di essere gratificati sia dalla qualità del gioco che dalla classifica. Vogliamo fare punti e muovere la classifica. Andremo pertanto con la consapevolezza di fare bene” .