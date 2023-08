OLGINATE – Dopo la Picco Lecco, al Palaravasio anche l’Electro Adda Olginate (B2) di coach Igor Sersale – al sesto anno alla guida del team locale ha terminato ufficialmente le vacanze. Una prima uscita basata sul richiamo atletico, oltre a riprendere confidenza col l’attrezzo del mestiere (la palla) e un lavoro a coppie. Manca ancora molto all’inizio – il campionato parte il 7 ottobre – quindi serve mettere fieno in cascina e riempire il motore in vista della stagione agonistica 2023/24.

Come puntualizza lo stesso coach: “È vero, bisogna progredire per gradi senza avere troppa fretta il tempo non manca e lo dovremo gestire nel migliore dei modi”.

Olginate ai nastri di partenza, inutile negarlo con grandi aspettative. Obiettivo B1?

“Calma, io consiglio sempre calma: è indubbio che ci siamo rafforzati. Ringrazio il Ds Davide Ronzoni per avermi accontentato in ogni mia richiesta. Tuttavia siamo in un girone nuovo (sono rimaste le sole Olginate, Mandello, Lurano e Casaglia) con diverse formazioni vicentine e due trentine – squadre di cui non conosciamo l’effettivo valore e quindi ritengo sia difficile sbilanciarsi, ora come non mai”.

In ogni caso, aver mantenuto lo zoccolo duro del roster con le varie Spreafico, Giudici, Zoia e capitan Vizzini offre una certa garanzia…

“Si, abbiamo la possibilità di fare un buon campionato (almeno i playoff, ndr) ma lo dirò fino alla morte, pur avendo allestito una squadra competitiva è meglio aspettare prima di sbandierare al vento eccessivi proclami. Sicuramente le qualità per ben figurare e toglierci delle soddisfazioni esistono, staremo a vedere se sapremo metterle in atto, anche sul parquet”.

Diversi i nuovi acquisti, su tutti Alessia Mandaglio palleggiatore classe 2000 ex Picco reclutata dall’Arosio.

“Si tratta di una ragazza che ha maturato già una certa esperienza e ci darà una grande mano. Oltre a lei è arrivata gente utile come il libero Alice Brunelli dalla Pro Patria Milano (B1), la centrale Arianna Frigerio dall’Orsenigo, l’opposto Camilla Hika dal Cabiate (B1) e la schiacciatrice Giulia Rossi dal Colleoni ancora in B1. Persone che verranno sicuramente utili alla causa”.

Mini ritiro il 16 e 17 settembre con tanto di amichevoli a Sarnico sul lago d’Iseo.

“Esattamente, disputeremo anche un triangolare con Cinisello (B2) e il Legnano dell’ex Picco Serena Zingaro – un test da B1 dal quale estrarremo importanti indicazioni in vista dell’esordio in campionato in casa della neopromossa Valpala. Il debutto l’esordio davanti al nostro pubblico è in calendario invece con il Bassano, nella speranza di regalare da subito una bella vittoria ai nostri sostenitori”.

Come al solito, l’Olginate dà una rilevante importanza al settore giovanile.

“Certo, noi partiamo dal mini volley all’Under 18, due squadre Under 16 e Under 14 parteciperanno al campionato di Eccellenza – e le più grandicelle giocheranno anche la Serie D, progetto giovane. Inoltre due ragazze del 2006 (Angelica Panzeri e Matilde Bosisio) si alleneranno con le “grandi” della B2, e a rotazione avranno contatto con la prima squadra anche atlete del 2008. Insomma, ci stiamo dando da fare”.

Nella speranza di allevare altre Myriam Sylla?

“Detto che per noi è un onore aver cresciuto atlete di quello spessore aggiungo: magari fosse così, ma far uscire dal cilindro campionesse di quel calibro oltre alle sorelle Nwakalor pure cresciute dal nostro vivaio e arrivate ai massimi livelli nazionali, beh non è facile. Abbiamo dei buoni prospetti, intanto vedremo se si meriteranno la chiamata in B2 – però andiamo con i piedi di piombo, solo il tempo dirà di che pasta sono realmente fatte”.

Alessandro Montanelli