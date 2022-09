LECCO – Terzo posto finale per la Pallavolo Picco Lecco nel quadrangolare di domenica 25 settembre sul campo di Volta Mantovana contro le delegazioni di Costavolpino, Montale e Pallavolo Volta.

“Il torneo giocato a Volta mantovana ci ha visto giocare un prima partita contro il Costavolpino – le parole del primo allenatore, Gianfranco Milano -. Una buona gara sui tre set, ma conclusa con la vittoria delle avversarie. In campo il sestetto titolare orfano di Lancini e Belloni a causa di problematiche muscolari. La seconda gara, contro il Montale, ha visto in campo Lancini in seconda linea per ottenere un rientro graduale. Abbiamo vinto due set a zero con un buon risultato. Come sempre ho avvicendato un po’ le ragazze per non sovraccaricare. Buona esperienza e tanti elementi su cui lavorare”.