LECCO – In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, che si celebra oggi 22 marzo, Lario Reti Holding e Water Alliance presentano il ‘Manifesto dell’Acqua Sostenibile’ che raccoglie la visione di sviluppo futuro e sostenibile del servizio idrico lombardo da parte di 13 aziende.

Nato dal dialogo e dal confronto diretto con i territori su cui le aziende operano, il documento si rivolge a tutti gli stakeholders, fornisce una visione integrata sugli impegni e le linee d’azione concrete messe in campo dai gestori per generare un impatto su quattro macroaree tematiche: ambiente, qualità e cultura, efficienza e innovazione, mercato e governance. “Impegnarsi insieme testimonia concretamente il desiderio di unire le forze per raggiungere traguardi ambiziosi. Nel Manifesto della Sostenibilità, Water Alliance fissa gli impegni che assume per realizzare la propria visione sostenibile del futuro”, dichiara Enrico Pezzoli, portavoce di Water Alliance.

La Giornata mondiale dell’acqua intende focalizzare l’attenzione sull’importanza dell’acqua dolce e supportare la gestione sostenibile delle scarse risorse, affrontando la crisi idrica globale. Il Manifesto dell’Acqua Sostenibile evidenzia le sinergie tra le aziende, individua le sfide per uno sviluppo sostenibile del servizio idrico integrato e promuove investimenti, iniziative e progetti che contribuiscono a migliorare la qualità della vita e a sostenere la transizione giusta e sostenibile della Lombardia.

“La crisi climatica e i cambiamenti sociali ed economici che stiamo vivendo hanno reso la sostenibilità un fattore strategico per tutte le water utilities. Per questo Water Alliance ha deciso di adottare il manifesto dell’acqua sostenibile, un documento che nasce dall’ascolto dei territori e dal dialogo con tutti gli stakeholders della rete. Il manifesto sintetizza la visione della rete in ambito di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Una visione a 360 gradi che racconta l’impegno delle 13 aziende per i lombardi e la Lombardia”, afferma Michele Falcone, coordinatore dell’Organo di gestione di Water Alliance.

Considerato che, soprattutto per conformazione, natura e caratteristiche geologiche (oltre che per un elevato tasso antropico), il territorio lombardo è tra quelli che soffre maggiormente la riduzione delle riserve idriche (con livelli oggi ridotti al 60% rispetto ai valori del periodo 2006-2020), Water Alliance si impegna, attraverso il Manifesto, a sviluppare soluzioni tecnologiche e innovative in grado di salvaguardare la risorsa e adattare il sistema idrico ai cambiamenti climatici in corso, promuovendo un percorso di azioni concrete, per garantire un’acqua sicura e di qualità e alimentare una cultura del suo consumo consapevole e responsabile.