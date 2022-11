LECCO – Domenica 27 novembre l’impegno di Women in Run Lecco Asd si concretizza nell’evento “Insieme è più bello“, proprio in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una corsa, o una camminata, da compiere insieme lungo le strade della città con partenza alle 9.30 dal piazzale de ‘La Piccola’; due i percorsi, da 8 o 14 chilometri, con anche un’area protetta adatta per i bambini dai 4 ai 10 anni.