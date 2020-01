CALOLZIOCORTE – Si è concluso il giorno dell’Epifania al Palazzetto dello Sport in via Lavello, con la 6ª edizione del Torneo della Befana organizzato dalla ACD Calolziocorte.

La manifestazione ha coinvolto più di settecento giovani calciatori con ben settantotto squadre partecipanti; presenti quest’anno anche alcune formazioni dalla Valtellina e dalla Valchiavenna.

Venerdì 3 gennaio hanno aperto le danze gli Esordienti del 2007. La mattina di sabato 4 gennaio sono stati protagonisti i Primi Calci nati nel 2011 mentre nel pomeriggio spazio alla categoria Esordienti del 2008. Domenica sono scesi in campo i Primi Calci del 2012 ed i Pulcini 2009. Lunedì della Befana i Piccoli Amici (2013/2014) ed i Pulcini nati nel 2010.

Due le società a fare il bis di vittorie: l’Olginatese e l’Aurora San Francesco di Lecco. Grande partecipazione anche da parte del pubblico, con un’affluenza di oltre mille persone. La società ospite ha organizzato tutto nei minimi dettagli con grande serietà e professionalità supportata dall’ottimo comportamento dei fanciulli protagonisti.

Per la categoria 2007 al 1° posto: Pol. Mandello Calcio, 2° posto: Asd Galbiate, 3° posto: US Dubino 4° posto: ASDGalbiate74.

Per gli Esordienti 2008 1° posto: ASD Lemine Almenno Calcio 2° posto: ASD Arcadia Dolzago 3° posto: US Breno 4° posto: Pol. D. San Giorgio Molteno Miglior portiere: POTZU MARCO (Polisportiva Foppenico ASD) Miglior giocatore: MAZZA EDOARDO (@ASD Lemine Almenno Calcio)

Per i Pulcini 2009 1° posto: G.S. AURORA SAN FRANCESCO 2° posto: Polisportiva Foppenico ASD 3° posto: ASD Arcadia Dolzago 4° posto: Accademia Nibionno Miglior portiere: RACHID MARE ( Aurora San Francesco), miglior giocatore: SIMONE DONIZETTI (Or. Sansone)

Per i Pulcini 2010 1° posto: U.S. Olginatese Calcio 2° posto: SCD Colicoderviese 3° posto: US Dubino 4° posto: Pol. 2B

Miglior portiere: PONCETTA FEDERICO (Dubino) Miglior giocatore: MAFFIOLI MATTEO (Colicoderviese)

Per i Primi Calci 2011 1° posto: G.S. AURORA SAN FRANCESCO 2* posto: ASD Arcadia Dolzago 3° posto: Asd Accademia Calcio Nibionno 4° posto: U.S. Olginatese Calcio Miglior portiere: CRUSELNITCHI STEFANO (U.S. Olginatese) Miglior giocatore: SORMANI LEONARDO (G.S. Aurora San Francesco Calcio)

Per i Primi Calci 2012 1° posto: Polisportiva Foppenico ASD 2°posto: U.S. Olginatese Calcio 3° posto: Pol. D. San Giorgio Molteno Miglior giocatore: ENDRI VUKAJ (Foppenico ) Miglior portiere/giocatore: LORENZO BERARDIS ( Olginatese )

Pedr i Piccoli Amici 2013/2014 1° posto: U.S. Olginatese Calcio 2° posto: ASD Arcadia Dolzago 3° posto: Polisportiva Foppenico ASD Miglior giocatore: TOMMASO DI FINO ( Olginatese ) Miglior giocatore: LEDA VALSECCHI (Acd Calolziocorte)