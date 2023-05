LECCO – Per la 24ª edizione del Memorial Castagna in questo weekend sono stati protagonisti sul campo di calcio di Germanedo a Lecco i Pulcini 2013. Otto le squadre iscritte: Arcellasco, Bellagina, Cortenova blu e Cortenova gialla, Lecco Femminile, San Giorgio Molteno e due team della Polisportiva Rovinata.

Proprio le squadre Rossa e Blu della Rovinata, dopo le fasi eliminatorie si sono contese il Memorial, trovandosi di fronte per la finalissima e di conseguenza aggiudicandosi i primi due posti. In una partita agonisticamente molto combattuta, la gara è terminata 4-2 per la formazione Rossa di Germanedo. Al terzo posto i Pulcini dell’Arcellasco di Como che hanno battuto nella finalina la Bellagina.

Il prossimo fine settimana tocca agli Esordienti 2011 che disputeranno la 22ª Coppa alla memoria di Mauro Combi Mauro e Dario Invernizzi.