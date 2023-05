LECCO – Pronti con le idrovore i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecco, daranno aiuto alle popolazioni dell’Emilia-Romagna dove in un giorno è caduta la pioggia di tre mesi.

Tre unità dei pompieri lecchesi erano già in preallarme per raggiungere l’Emilia-Romagna e dare manforte in questa prima prima fase dell’emergenza ma dalla Lombardia sono già giunti uomini e mezzi a sufficienza dunque nella caserma di piazza Bione la partenza è stata pianificata per la fase successiva.

È comunque questione di giorni e da Lecco si partirà con le idrovore per liberare case e cantine sommerse dall’acqua.

> SEGUI SU DiRE LA CRONACA DAI TERRITORI ALLUVIONATI