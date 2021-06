LECCO – Caso curioso nel pomeriggio di martedì al tribunale di Lecco. M.B., 30enne ballabiese di origine marocchina, si è presentato in aula per il processo che lo vedeva imputato per detenzione e spaccio di stupefacenti. Stupefatti però in quel momento sono apparsi gli altri partecipanti all’assise perché l’uomo lì non ci sarebbe dovuto essere. Non in condizione da libero cittadino, quantomeno.