LECCO – Intorno alle 9:20 di oggi, incidente stradale sulla SS36 Dir “nuova Lecco-Ballabio” causato dallo scontro tra due autoveicoli.

Due le persone coinvolte, ci sarebbe almeno un ferito in codice rosso (condizioni dunque giudicate “molto critiche”). Sul posto ambulanze e automedica, allertati Polstrada di Lecco e Vigili del Fuoco. Difficoltà immediate per la circolazione stradale in loco.

Aggiornamenti a breve, in questa stessa pagina.

RedCro

–

*In copertina immagine di repertorio, non relativa all’episodio odierno