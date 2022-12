BALLABIO – Incredibili le notizie e le immagini giunte in redazione nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 9 dicembre, quando una frana di enormi massi si è abbattuta sulla “nuova Lecco-Ballabio”, in prossimità della galleria Giulia. Ancora frammentate le notizie riguardo ad eventuali coinvolti: stando ad Areu, ci sarebbe un intervento in codice rosso.

Inevitabile la chiusura della strada in entrambe le direzioni.

Ulteriori informazioni non appena disponibili.