MALGRATE – Il viaggio di Chef in Tour prosegue con la seconda tappa a Lecco presso La Casa sull’Albero e il Ristorante da Giovannino. Chef in Tour è il format video che coinvolge gli studenti del CFPA di Casargo in un viaggio alla scoperta dei sapori locali e delle eccellenze alberghiere lombarde.

Gli alunni del CFPA Casargo hanno realizzato una faraona ripiena con castagne e salsiccia cotta a bassa temperatura in riduzione di caffè. Una ricetta particolare che ben si sposa con la filosofia del Ristorante Da Giovannino: con i suoi giovani chef, tra cui Alessio Limonta, ex studente del CFPA, il ristorante propone una cucina creativa ed innovativa. Il Direttore de La Casa sull’Albero, Fabio Dadati, insieme al presidente del CFPA Casargo Marco Galbiati e al direttore Marco Cimino, hanno quindi assaggiato la speciale ricetta realizzata dagli studenti.

Dopo le riprese in cucina, la troupe si è spostata alla Casa sull’Albero, godendo dei meravigliosi colori autunnali con una spettacolare vista sul lago di Lecco in un contesto di riservatezza, relax e natura.

Il format Chef in Tour, ideato da Xenia Hospitality Makeover, la divisione di Tramite Srl specializzata nella promozione del mondo hôtellerie, è nato per promuovere le eccellenze alberghiere lombarde e per permettere agli studenti del CFPA Casargo di vivere un’esperienza formativa unica nel suo genere. L’output finale sarà una trasmissione video in onda su un prestigioso media di taratura nazionale che fornirà a tutti gli attori coinvolti una grande visibilità.