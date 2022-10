LECCO – La Provincia di Lecco e il Comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato della protezione civile di Lecco organizzano la seconda edizione 2022 del corso base per aspiranti volontari di protezione civile.

La nuova sessione formativa trova riscontro nella richiesta che arriva dagli enti e dalle istituzioni del territorio provinciale e dalla voglia della cittadinanza di mettersi in gioco nell’aiutare il prossimo.

Il corso si svolgerà in due momenti:

· Giovedì 17 novembre, al Centro polifunzionale di emergenza di Sala al Barro a Galbiate, con la serata di presentazione del corso e della piattaforma regionale per la formazione a distanza

· Giovedì 1 dicembre, nella sede della Comunità Montana Valsassina a Barzio, a conclusione di una giornata dedicata al rischio idrogeologico in occasione del ventennale dell’alluvione del 2002

Per iscriversi al corso è necessario registrarsi entro giovedì 27 ottobre al link https://forms.gle/yzHLRPbknYrikvFr6.

“La grande richiesta che viene dalla cittadinanza verso la formazione di base di protezione civile è per noi motivo di grande gratificazione – commenta la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – La possibilità di riprendere le attività formative in presenza ci permette di avvicinarci ancora di più ai nostri cittadini, che cerchiamo di coinvolgere anche attraverso gli incontri pubblici in materia di previsione, prevenzione e divulgazione dei concetti di autoprotezione, fondamento del sistema di protezione civile”.

“I volontari della protezione civile sono una risorsa insostituibile per il nostro territorio – sottolinea il Consigliere provinciale delegato alla Protezione civile Stefano Simonetti – Ci auguriamo una partecipazione numerosa anche a questa seconda edizione 2022 del corso e che le persone, terminata la formazione obbligatoria, decidano di iscriversi in una delle oltre 50 organizzazioni della Provincia di Lecco. La collaborazione instaurata tra il volontariato organizzato e la Provincia di Lecco ha consentito di rispondere attivamente e prontamente, come richiesto dalle situazioni di emergenza che si sono verificate”.

“Un ringraziamento particolare a tutti coloro che costantemente lavorano per far crescere il volontariato di protezione civile e che hanno partecipato attivamente alla realizzazione della nuova edizione 2022 del corso per aspiranti volontari – aggiunge la presidente del Comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato della protezione civile Domizia Mornico – perché l’attività svolta dai tutor in presenza e a distanza sono elementi estremamente rilevanti. Il supporto alla formazione è una delle tante attività che possono essere svolte nel sistema di protezione civile”.