LECCO – Diffusa in queste ore la nota informativa “L’export e l’import lariano nel 1° semestre 2022“, curata dall’unità operativa Studi e Statistica della Camera di Commercio di Como-Lecco.

Il presidente della CCIAA Marco Galimberti sottolinea che “Le imprese lariane confermano tutta la loro tenacia e la loro qualità anche nei periodi più problematici come quello attuale: nel primo semestre 2022 infatti l’export è cresciuto significativamente sia rispetto a un anno prima, sia nei confronti della media semestrale 2019, ovvero dei massimi valori pre-Covid. C’è stato un aumento ancora più consistente dell’import, che ha ridotto l’attivo della bilancia commerciale tuttavia il segno rimane positivo, a differenza della bilancia commerciale regionale e nazionale, e il nostro attivo sfiora i due miliardi di Euro nonostante i rincari delle materie prime e del costo dell’energia”.

“La situazione attuale – avverte però Galimberti -, con i rincari delle materie prime e del costo dell’energia e la guerra in corso che ha portato a una forte speculazione, richiede ora forti interventi sia a livello nazionale che comunitario. In questo contesto la Camera di Commercio è presente a supporto delle imprese del territorio anche con iniziative come quella a favore della nascita di Comunità Energetiche a livello locale, per fare fronte comune con un approccio ‘bottom-up'”.

AUMENTANO GLI SCAMBI INTERNAZIONALI LARIANI: NELLA PRIMA METÀ DEL 2022, EXPORT +19,8% E IMPORT +41,4% RISPETTO A 12 MESI PRIMA SUPERATI ANCHE I LIVELLI PRE-COVID

Nel primo semestre 2022 l’area lariana ha esportato merci per 6,3 miliardi di Euro (+19,8% rispetto

ai primi sei mesi del 2021): l’andamento è quasi in linea con quello lombardo e nazionale

(rispettivamente +22,1%, e +22,5%). Le importazioni sono ammontate a 4,4 miliardi di Euro

(+41,4%; Lombardia +29,9%; Italia +44,4%). Il saldo della bilancia commerciale continua ad essere

positivo, ma in calo: si è attestato a +1,9 miliardi di Euro (-11,2%). Il saldo della nostra regione rimane

negativo (-13,5 miliardi, in peggioramento del 110,5% rispetto al 1° semestre 2021), e torna negativo

anche quello italiano (-13,3 miliardi: -146,5%)….

> LEGGI QUI L’INTERA NOTA INFORMATIVA