MILANO – È di 83 milioni l’ammontare degli stanziamenti destinati a combattere il dissesto idrogeologico su tutto il territorio lombardo. La delibera, approvata oggi durante la seduta di Giunta della Regione Lombardia, prevede, tramite la messa a sistema di tre programmi di intervento, l’attivazione di 38 azioni mirate.

“Ci siamo adoperati tempestivamente – ha sottolineato l’assessore regionale a Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi – affinché tutte le provincie lombarde ricevessero adeguati finanziamenti per la realizzazione di opere per la messa in sicurezza delle zone più a rischio. L’impegno preso oggi rappresenta infatti un passo significativo e concreto verso la tutela delle comunità locali, con investimenti mirati per la prevenzione e la mitigazione dei rischi legati al dissesto idrogeologico”.

Riceverà 3,8 milioni la provincia di Lecco per 5 interventi di sistemazione di alvei in 7 Comuni beneficiari: Barzio e Introbio (1.900.000 euro per sistemazione idrogeologica nel bacino del torrente Acquaduro); Calolziocorte (150.000 euro per messa in sicurezza di via Favirano); Dervio (800.000 euro per realizzazione di una briglia filtrante sul torrente Varrone) Erve (500.000 euro per mitigazione del rischio di caduta massi); Esino Lario (450.000 euro per messa in sicurezza del Comune).