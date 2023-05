BRUXELLES (BE) – Le elezioni per il rinnovo dei componenti del Parlamento europeo si svolgeranno tra il 6 e il 9 giugno del 2024. Questa la decisione confermata oggi dalla riunione dei rappresentanti permanenti dei Paesi membri (Coreper) che ora dovrà solo essere finalizzata in uno dei prossimi Consigli della Ue.

Ne dà conto oggi l’agenzia ANSA.

Diventa molto probabile a questo punto che in quelle stesse date (dunque intorno a domenica 9 giugno del prossimo anno) si venga chiamati al voto pure per le numerosissime elezioni amministrative comunali – che nel caso del Lecchese significa decine e decine di municipi da rinnovare. Non però, salvo sorprese, il capoluogo – dove la scadenza naturale dell’amministrazione di Palazzo Bovara cade nell’autunno del 2025.

RedPol