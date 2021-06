VENDROGNO – Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Bellano nel tardo pomeriggio di sabato a Vendrogno, allertati per un episodio curioso ma potenzialmente serio: un cavallo era infatti caduto inavvertitamente in un corso d’acqua in secca, nei pressi della via per Noceno.

Unitamente ad alcuni residenti i pompieri hanno prima operato per calmare l’animale, spaventatissimo, quindi sono riusciti a far uscire il cavallo dalla pericolosa situazione – “accompagnandolo” fuori dalla roggia dove era finito.

RedCro